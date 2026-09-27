Китай назвал условия завершения войны РФ против Украины: в Пекине сделали заявление

Флаг КНР / © Associated Press

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Китай заявляет о готовности и дальше содействовать поиску путей политического урегулирования войны между Россией и Украиной.

Об этом заявил вице-президент КНР Хань Чжэн во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает РБК-Украина.

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По словам Хань Чжэна, в вопросе российско-украинской войны лидер Китая Си Цзиньпин сформулировал четыре основных принципа, которые Пекин придерживается.

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Вице-президент КНР отметил, что их ключевой целью является недопущение дальнейшей эскалации и создание условий для восстановления мира.

«Они являются основными ориентирами для Китая в деле продолжения выполнения его конструктивной роли для достижения политического урегулирования конфликта», — добавил Хань.

Четыре принципа КНР по урегулированию российско-украинской войны, о которых заявил представитель китайских властей:

приоритет мира и стабильности;

охлаждение ситуации;

воздержание от эскалации противостояния;

создание условий для диалога

В Пекине долгое время заявляют, что Китай не является непосредственной стороной войны России против Украины. В то же время китайские власти регулярно выступают за политическое урегулирование конфликта из-за переговорного процесса.

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Несмотря на подобные заявления, Китай продолжает поддерживать тесные отношения с Москвой. В частности, КНР активно торгует с Россией и покупает у нее энергетические ресурсы.

Украина и западные государства обвиняют Пекин в содействии русскому военно-промышленному комплексу. В частности, речь идет о поставках в Россию товаров двойного назначения, которые могут применяться для производства вооружения.

В то же время Китай не присоединился к западным санкциям, введенным против России из-за ее агрессии против Украины.

Ранее сообщалось, что Китай резко и эмоционально отреагировал на одобрение Палатой представителей США нового масштабного законопроекта о санкциях против России.

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Мы ранее информировали, что переговоры президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина по Украине завершились с нулевым результатом.

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