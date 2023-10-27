Китай не будет принимать участие в мирном саммите по Украине на Мальте — Bloomberg

Отсутствие Китая станет разочарованием, поскольку Пекин оказывает реальное влияние на Москву.
Представители Китая не будут участвовать во встрече советников по национальной безопасности по обсуждению украинской Формулы мира, которая состоится на Мальте.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Источники издания сообщают, что в список участников встречи входят страны "Большой семерки", Катар, Южная Африка, Индия и Турция. Еще несколько стран примут участие онлайн, включая Бразилию и Чили.
"Отсутствие Пекина станет разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, пытающегося заручиться международной поддержкой своего проекта крепкого и справедливого мира", — говорится в материале.
Источники издания сообщили, что Украина намерена провести саммит в конце этого года, и участие Пекина в нем имеет решающее значение для этих усилий, поскольку Китай едва ли не единственная страна, оказывающая влияние на Кремль.
Напомним, ранее сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с США, поскольку обе стороны пытаются урегулировать разногласия.
Кроме того, мы ранее информировали, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объяснил, почему война в Украине не может закончиться быстро.
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