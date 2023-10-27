Китай не будет принимать участие в мирном саммите по Украине на Мальте — Bloomberg

Представители Китая не будут участвовать во встрече советников по национальной безопасности по обсуждению украинской Формулы мира, которая состоится на Мальте.

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Об этом сообщает издание Bloomberg.

Источники издания сообщают, что в список участников встречи входят страны "Большой семерки", Катар, Южная Африка, Индия и Турция. Еще несколько стран примут участие онлайн, включая Бразилию и Чили.

"Отсутствие Пекина станет разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, пытающегося заручиться международной поддержкой своего проекта крепкого и справедливого мира", — говорится в материале.

Источники издания сообщили, что Украина намерена провести саммит в конце этого года, и участие Пекина в нем имеет решающее значение для этих усилий, поскольку Китай едва ли не единственная страна, оказывающая влияние на Кремль.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с США, поскольку обе стороны пытаются урегулировать разногласия.

Кроме того, мы ранее информировали, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объяснил, почему война в Украине не может закончиться быстро.

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