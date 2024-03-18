Китай не исключает возможности участия в саммите мира в Швейцарии

Китай не исключает возможности участия в международной конференции в саммите мира, который планирует устроить Украина в Швейцарии.

Об этом заявил посол Китая в Швейцарии Ван Шитин в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

"Мы внимательно следим за конференцией, которую примет Швейцария и рассматриваем возможность принять участие в ней", — заявил дипломат.

По словам Ван Шитина, Пекин "выступает за продвижение мирных переговоров и всегда был сторонником этого". Более того, подчеркнул он, его страна даже представила "стратегию политического прекращения конфликта". Дипломат говорит, что КНР призывает к "восстановлению прямого диалога, чтобы можно было постепенно деескалировать ситуацию".

"Необходимо уважать страны и соблюдать Устав ООН. Кроме того, все стороны должны работать над прекращением войны. Мы должны не допустить, чтобы кризис ухудшился или даже вышел из-под контроля", — высказался китайский политик.

Он также подчеркнул, что "односторонние санкции не могут положить конец конфликту", а "создают новые проблемы".

"Поэтому Китай исключает односторонние санкции, которые не были одобрены Советом Безопасности ООН", — добавил Ван Шитин.

Напомним, специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что Китай хочет сотрудничать с Францией по войне в Украине. По его словам, "сейчас самое безотлагательное — охладить ситуацию и найти выход для прекращения огня и скорейшего завершения войны".

Читайте также: