Китай не нейтрален: какие выгоды получает Пекин от войны в Украине

Хотя Китай продолжает утверждать, мол, нейтрален в отношении войны России против Украины. Впрочем, Пекин получает двойную выгоду от войны.

Об этом заявил военный корреспондент Sky News Майкл Кларк.

Он отмечает, что в течение последних почти четырех лет страны всего мира были втянуты в войну. Некоторые непосредственно оказывали военную помощь агрессору России - например Северная Корея. Тем временем западные страны поддержали Украину военной помощью и разными попытками прекратить боевые действия.

"Война всегда выгодна кому-то. Структурно все теряют от войны, но отдельные страны и компании могут очень хорошо на этом заработать – как особые бенефициары", – сказал Кларк.

По его словам, крупные оружейные компании сейчас производят больше, чем за последние 20 лет. В частности, Китай. Кларк говорит, что КНР очень хорошо зарабатывает на Украине двумя основными способами.

Первый – экономический. Сейчас Пекин продает в Российской Федерации очень много товаров. Хотя официально китайские власти отрицают это.

"Они говорят, что это обычные гражданские компоненты, но мы все знаем, что это не так. У них двойное назначение", - подчеркнул военный эксперт.

Вторая причина, отмечает Кларк, является политической. По его словам, Китай получает полезный опыт от этой войны, поскольку она отвлекает европейцев.

"Война все больше раскалывает Европу и Америку, и это все в их пользу (Китай - Ред.)", - пояснил корреспондент и добавил, что это позволяет КНР "незаметно" действовать против Тайваня и в Южно-Китайском море.

Напомним, на днях Россия и Китай заключили новые соглашения. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в КНР, где провел официальную встречу с главой страны Си Цзиньпином. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов о сотрудничестве в сфере энергетики, космоса и высоких технологий.