Китай не позволит России ни выйграть, ни проиграть: Климкин объяснил тонкую игру Пекина

Лидеры Китая и России. / © Associated Press

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Китай не стал подлинным союзником России, но и не заинтересован в ее поражении.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью LIGAnet.

"Вся политика китайцев направлена на то, чтобы Россия не выиграла и не проиграла. Но главное - не проиграла. Россия для Китая сейчас - это актив. И, мне кажется, лучший актив", - подчеркнул Климкин.

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Он пояснил, что для Пекина Россия играет важную роль в реализации антизападной, в частности, антиамериканской стратегии, которая с китайской перспективы имеет оттенки, отличные от риторики Москвы.

В то же время, дипломат убежден: переход от партнерства к полноценному союзничеству между странами не состоялся.

"Мой ответ - нет. Однозначно нет. Китайцы имеют свои внутренние ограничения, в том числе проблемы с доверием", - отметил он.

По словам Климкина, Китай стремится сохранить Россию в стабильном, контролируемом состоянии, не давая ей ни слишком укрепиться, ни окончательно ослабнуть.

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"Китайцам не нужна сильная Россия и не нужна слабая Россия. Они будут ее балансировать", - подытожил он.

Напомним, на прошлой неделе газета Гонконга South China Morning Post (SCMP) опубликовала пространную статью о том, почему Китай не может позволить себе, чтобы Россия проиграла в Украине.