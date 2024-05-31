Китай не примет участия в мирном саммите по Украине: Reuters назвал причины

Власти Китая не будут присутствовать на саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. Мол, не были выполнены необходимые для этого условия.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на четыре источника.

"Китай подтвердил, что не будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая в следующем месяце состоится в Швейцарии, сообщили четыре источника, имеющих непосредственную информацию об этом", — говорится в публикации.

По информации агентства, отказ Пекина присутствовать на форуме связан с отсутствием российской делегации на мероприятии. Ведь среди условий участия Китая было признание форума как Украиной, так и Россией. Кроме того, КНР предлагала проводить мероприятие при равноправном участии всех сторон конфликта — так китайские власти называют войну РФ в Украине.

"На этой неделе Китай проинформировал дипломатов о том, что условия, которые не были выполнены, включают, что конференция должна быть признана как Россией, так и Украиной, должно быть равноправное участие всех сторон и должно состояться честное обсуждение всех предложений", — сообщил источник. Reuters.

Напомним, Китай высказался о путях выхода из войны в Украине. В частности, Пекин заявил, что адресует свои призывы к деэскалации в "кризисы" в Украине и Киеве, и агрессоре Москве.

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