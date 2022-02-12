Китай не сможет компенсировать России потери от возможных санкций - советник Байдена

Эти потери могут быть результатом санкций и экспортных ограничений со стороны западных стран.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что Китай не сможет компенсировать России все экономические потери, которые та может понести в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы не верим, что Китай может компенсировать России экономические потери, которые будут понесены", - заявил Салливан во время пресс-брифинга Белого дома.

Он пояснил, что эти потери могут быть результатом санкций и экспортных ограничений со стороны западных стран.

Добавим, что Британия одобрила самые жесткие санкции против России. Они будут введены в случае нападения РФ на Украину.

Между тем в Сенате США зашло в тупик обсуждение законопроекта о санкциях в отношении России в случае ее вторжения в Украину. Законопроект завис из-за того, что в Сенате не могут договориться о вторичных санкциях в отношении российских банков и "Северного потока-2". Не исключено, что соответствующий процесс запустят снова.

Напомним, что ранее говорилось, что ЕС готовит "значительный и всеобъемлющий" пакет санкций против России в случае ее вторжения в Украину — от закрытия доступа к иностранному капиталу до введения контроля на экспорт особо важных товаров.

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