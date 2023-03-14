"Китай не заинтересован в разгроме России на поле боя": аналитик объяснил причины

Китай предлагает свое посредничество, чтобы стороны сели за стол переговоров.

Китаю не выгодна российская агрессия против Украины из-за того, что полномасштабная война в итоге нейтрализует РФ как глобального китайского партнера. В перспективе Пекину придется самостоятельно противостоять Западу.

Об этом рассказал аналитик Украинского института будущего Илия Куса в комментарии РБК-Украина.

По словам эксперта, Китай пока не подыгрывает откровенно России, потому что не готов рискнуть вероятным разрывом экономических связей с западными рынками. Впрочем, и за Украину Пекин не играет.

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"Его цель — не дать ослабить Москву до критического уровня, иначе он не сможет использовать ее в качестве буфера и тарана западной системы. А с другой стороны, Пекин не готов впрягаться за Россию всеми силами, рискуя разорвать торгово-экономические связи с западными рынками., которые более приоритетны", — говорит эксперт.

Куса считает, что Пекин не заинтересован в полном разгроме России в поле боя. По мнению эксперта, это могло бы привести к смене власти в Москве на прозападную, или, вероятно, может спровоцировать внутренний кризис с угрозой создания дополнительных проблем на общей границе.

"И свое посредничество (Китай – ред.) предлагает с этой целью – мол, давайте садиться за стол переговоров и замораживать конфликт", — добавил Куса.

Как заявляли ранее в США, одна из китайских компаний поставляла России детали для иранской программы беспилотников.

В МИД Китая, говоря о войне в Украине, заявили, что "Пекин не создавал кризис, он не является стороной кризиса и не предоставлял оружия ни одной из сторон".

Кроме того, сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпинь может посетить столицу России Москву на следующей неделе, где планирует встретиться с диктатором Владимиром Путиным.

А после этого Си намерен провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, финансовый эксперт Сергей Фурса заявлял, что Пекину выгодно как можно скорее закончить войну, чтобы Путин не довел Россию до катастрофы. По его словам, Россия после полномасштабного вторжения в Украину превратилась в сырьевой придаток Китая.

Доктор Михал Богуш из Центра восточных исследований (OSW) считает, что Китай рассчитывает и ожидает развития войны в Украине, прежде чем принять решение о военной поддержке РФ.

В свою очередь бывший работник разведки КГБ СССР Александр Зеленько высказывал мнение, что война РФ против Украины – это якобы часть глобального плана Китая. Он говорит, что Пекин хотел использовать войну РФ против Украины в свою пользу, изнурив Запад, чтобы затем захватить Тайвань.

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