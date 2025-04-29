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Китай неожиданно наметил свое видение мира для Украины: что предложил Пекин
Пекин призвал партнеров соблюдать беспристрастность, укреплять взаимодействие с ООН и способствовать политическому разрешению конфликта.
Пекин в очередной раз отметил поддержку мирного урегулирования войны в Украине и призвал стороны сконцентрироваться на изучении ее первопричин.
Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
По словам Ван И, в условиях нестабильной международной ситуации страны БРИКС должны активнее поддерживать мир, развитие и справедливость в мире.
"Китай поддерживает все шаги, ведущие к мирному разрешению украинского конфликта, и надеется, что стороны смогут выяснить его первопричины и достичь сбалансированного, долговременного и обязательного мирного соглашения", - подчеркнул глава МИД Китая.
Ранее Владимир Зеленский ответил на предложение Путина о новой дате "перемирия" .