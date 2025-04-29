Китай неожиданно наметил свое видение мира для Украины: что предложил Пекин

Министр иностранных дел Китая Ван И. / © Getty Images

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Пекин в очередной раз отметил поддержку мирного урегулирования войны в Украине и призвал стороны сконцентрироваться на изучении ее первопричин.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.

По словам Ван И, в условиях нестабильной международной ситуации страны БРИКС должны активнее поддерживать мир, развитие и справедливость в мире.

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"Китай поддерживает все шаги, ведущие к мирному разрешению украинского конфликта, и надеется, что стороны смогут выяснить его первопричины и достичь сбалансированного, долговременного и обязательного мирного соглашения", - подчеркнул глава МИД Китая.

Ранее Владимир Зеленский ответил на предложение Путина о новой дате "перемирия" .