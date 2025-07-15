Китай обещает углубить поддержку России после тарифных угроз Трампа

Пекин ответил на тарифные угрозы Трампа обещанием углубить сотрудничество с Россией / © ТСН.ua

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Китай пообещал усилить свою поддержку России после того, как Дональд Трамп пригрозил ввести драконовские тарифы против торговых партнеров Москвы. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что две страны должны укрепить взаимную поддержку на многосторонних форумах после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пекине.

Об этом сообщает The Telegraph.

Президент США в понедельник пригрозил нанести удар по главным торговым партнерам России, включая Китай, 100-процентными тарифами, если Путин не подпишет мирное соглашение в течение 50 дней.

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В ответ Си после встречи с Сергеем Лавровым во вторник, 15 июля, заявил, что уровень доверия между Китаем и Россией «углубился» настолько, что два государства «создают модель нового типа международных отношений».

Пекин, являющийся дипломатическим и экономическим союзником Москвы, заявляет о своем нейтралитете в конфликте между Россией и Украиной. Однако министр иностранных дел Китая ранее заявлял, что Пекин не может позволить России проиграть войну, потому что опасается, что тогда Вашингтон переключит свое внимание на Китай. Об этом стало известно из утечек информации о встрече с представителями ЕС.

Напомним, в Китае считают, что ужесточение санкций США против России не способствует урегулированию войны в Украине. Пекин уверен, что прекратить боевые действия и достичь мира можно только путем диалога и переговоров.