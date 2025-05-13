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Китай обращался в Украину с просьбой: Зеленский рассказал детали
Зеленский заявил, что Китай поддерживает украинскую инициативу по 30-дневному прекращению огня и рассказал об одной просьбе Пекина.
Китай и другие страны просили Украину не совершать атак на Россию с 8 по 10 мая, поскольку Москву будут посещать ряд лидеров иностранных государств
Об этом заявил президент Владимир Зеленский сегодня, 13 мая, в ходе встречи со СМИ.
По его словам, Киев получил сигнал от китайской стороны, что Пекин поддерживает 30-дневное прекращение огня, которое предлагает Украина.
«Также от Китая и других государств были сигналы, что было бы справедливо идти до полного прекращения огня, и чтобы в эти даты — с 8 по 10 мая — была безопасность в регионе, где будут находиться многие лидеры, включая Китай», — сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина подтвердила, что всегда делает то, что обещает: никаких ударов на 9 мая по параду в РФ не последовало.
«Никаких ударов, несмотря на пропаганду русских, на 9 мая по их параду не было», — добавил он.
Ранее президент Владимир Зеленский дал окончательный ответ, полетит ли в Турцию на переговоры.