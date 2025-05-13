Китай обращался в Украину с просьбой: Зеленский рассказал детали

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Китай и другие страны просили Украину не совершать атак на Россию с 8 по 10 мая, поскольку Москву будут посещать ряд лидеров иностранных государств

Об этом заявил президент Владимир Зеленский сегодня, 13 мая, в ходе встречи со СМИ.

По его словам, Киев получил сигнал от китайской стороны, что Пекин поддерживает 30-дневное прекращение огня, которое предлагает Украина.

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«Также от Китая и других государств были сигналы, что было бы справедливо идти до полного прекращения огня, и чтобы в эти даты — с 8 по 10 мая — была безопасность в регионе, где будут находиться многие лидеры, включая Китай», — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина подтвердила, что всегда делает то, что обещает: никаких ударов на 9 мая по параду в РФ не последовало.

«Никаких ударов, несмотря на пропаганду русских, на 9 мая по их параду не было», — добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский дал окончательный ответ, полетит ли в Турцию на переговоры.

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