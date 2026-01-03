Китай обвинил США в "гегемонии": в Пекине жестко отреагировали на захват Мадуро

Китац требует от США прекратить силовое вмешательство во внутренние дела других стран / © Associated Press

Реклама

Военная операция США по свержению режима в Венесуэле и вывозу Николаса Мадуро вызвала бурную реакцию на международной арене. Одним из первых мировых государств, официально осудивших действия Белого дома, стала Китайская Народная Республика.

Об этом говорится в официальном заявлении спикера Министерства иностранных дел Китая, опубликованном в сети X.

«Глубокий шок» и осуждение

Китайская дипломатия, обычно выбирающая сдержанные формулировки, на этот раз не подбирала слов. В Пекине заявили, что «глубоко шокированы» новостями о силовой акции против суверенного государства и его руководителя.

Реклама

«Китай глубоко шокирован и решительно осуждает вопиющее применение силы Соединенными Штатами против суверенного государства и действия против его президента», — отмечается в сообщении.

Обвинения в гегемонии

МИД КНР квалифицировал действия американских спецназовцев как проявление имперской политики, идущей вразрез с современными нормами сосуществования стран.

«Такие акты гегемонии США серьезно нарушают международное право и суверенитет Венесуэлы», — подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Термин «гегемония» в лексиконе китайских дипломатов является одним из самых жестких обвинений, обычно используемых для описания агрессивной внешней политики, игнорирующей интересы других игроков.

Реклама

Угроза региональной безопасности

Отдельным пунктом в заявлении выделены последствия этой операции по геополитической стабильности. Пекин предупреждает, что силовое смещение лидера Венесуэлы может спровоцировать цепную реакцию хаоса.

По словам китайских дипломатов, такие действия "угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне".

Китай, обладающий значительными экономическими интересами в регионе, выразил «твердую оппозицию» подобным методам разрешения политических кризисов.

Требования к Вашингтону

Заявление завершается прямым призывом к американским властям пересмотреть свою внешнеполитическую стратегию.

Реклама

«Мы призываем США соблюдать международное право, цели и принципы Устава ООН и прекратить нарушать суверенитет и безопасность других стран», — резюмировали в МИД КНР.

Эксперты отмечают, что такая острая реакция Китая продиктована не только партнерскими отношениями с режимом Мадуро, но и принципиальной позицией Пекина по поводу невмешательства во внутренние дела государств, которую они экстраполируют и на собственные чувствительные вопросы, в частности, проблему Тайваня.

Напомним, эксперт объяснил, чем для России обернется свержение Мадуро . Андрей Рыженко считает спецоперацию США в Венесуэле «политической оплеухой Путина» и прогнозирует падение мировых цен на нефть, что существенно ограничит возможности РФ финансировать войну против Украины.