Китай официально подтвердил встречу Трампа, Путина и Си Цзиньпина: когда состоится саммит

Трамп, Путин, Си / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп, российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу в китайском городе Шэньчжэнь в четверг, 19 ноября.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Китая .

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"19 ноября президент Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне саммит Китая, России и США с участием президента Владимира Путина и президента Дональда Дж. Трампа", - говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

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В МИД КНР ограничились коротким анонсом встречи, не раскрыв ее повестку дня.

Что известно о предстоящей встрече Трампа, Путина и Си Цзиньпина

Ранее американское издание New York Post сообщило, что во время первой в истории трехсторонней встречи лидеры США, Китая и России могут обсудить подготовку соглашения по контролю над ядерным оружием.

В Кремле также подтверждали, что встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина состоится 19 ноября в Шэньчжэне.

В то же время китайская сторона официально не уточнила, какие именно вопросы будут обсуждать участники саммита и будет ли речь во время переговоров о завершении войны России против Украины.

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Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европа будет активно участвовать в мирных переговорах по Украине в формате «E5 + ЕС». Вместе с тем, европейские партнеры намерены обеспечить максимальную поддержку Украины и максимальное давление на Россию.

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