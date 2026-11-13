Китай оказался в ловушке из-за Путина и Трампа: что может испортить планы Пекина

Си Цзиньпинь / © Associated Press

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На следующей неделе в китайском городе Шэньчжэнь во время саммита АТЭС могут впервые втроем встретиться лидеры США, Китая и России. Пока в СМИ обсуждают угрозу «новой Ялты» за спиной Украины и Европы, эксперты предупреждают, что эти переговоры могут серьезно навредить имиджу и дипломатии самого Пекина.

Об этом сообщает Deutsche Welle (DW).

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Состоится ли встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Пока ни одна из сторон официально не подтвердила, что встреча трех лидеров состоится. В МИД Китая сообщили журналистам, что Пекин «поддерживает связь» с соответствующими сторонами, но в то же время отметили, что «нет никакой информации» о том, что могут обсуждать на переговорах. В Кремле заявили, что работа над «координацией» продолжается.

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Четче всего о возможной встрече сказал президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в аэропорту Флориды в минувшие выходные. Он предположил, что одна из запланированных встреч на саммите АТЭС состоится с участием Владимира Путина и Си Цзиньпина. Когда Трампа спросили о переговорах, он не упомянул войну в Украине, а назвал только «Иран» и «денуклеаризацию».

По данным издания Wall Street Journal, провести встречу втроем предложил именно Владимир Путин. Он озвучил эту идею в прошлом месяце во время телефонного разговора с Дональдом Трампом, поскольку хотел обсудить прекращение войны в Украине.

Почему саммит в формате «новой Ялты» невыгоден Китаю и как реагирует Евросоюз

Для Владимира Путина, которого после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года дипломатически бойкотировали союзники Киева (в частности, США при президентстве Джо Байдена), совместная встреча и фото с лидерами Америки и Китая стали бы большой дипломатической победой.

Для Китая, который принимает саммит, ситуация намного сложнее. Хотя с начала 2022 года Пекин и Москва заявляют о партнерстве «без ограничений», а Си Цзиньпин и Путин с 2012 года встречались около 40 раз, Китай не хочет напрямую связывать себя с войной в Украине.

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Пекин пытается наладить экономические связи с ЕС, а европейские страны могут остро возмутиться, если вопросы Украины будут обсуждать втроем без Киева и Брюсселя.

В комментарии DW научная сотрудница по азиатской политике Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Алиция Бахульская отметила, что Китай явно обеспокоен возможной трехсторонней встречей с США и Россией. По ее словам, хотя Пекин перешел от молчания к признанию факта контактов между тремя странами, расплывчатость его заявлений выглядит намеренно.

Она добавила, что китайские власти осознают риски сравнения такого саммита с Ялтинской конференцией 1945 года, где США, Великобритания и СССР определяли глобальный баланс сил.

«Пекин осознает потенциально негативную перспективу формулировки „Ялты 2.0“, даже если это историческое сравнение неточно и не отражает текущей геополитической динамики. Даже если встреча только позволит сделать фотосъемку, она все же может серьезно взорвать имидж Китая», — отметила Бахульская.

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Она отметила, что это может еще больше усугубить отношения между Пекином и ЕС. Старший аналитик берлинского Института китайских исследований Меркатора (MERICS) Аурелио Инсиза также считает, что Китай будет избегать образа клуба трех сверхдержав, решающих судьбу мира.

По его словам, Пекин больше заинтересован в изменении глобального управления в соответствии с собственными интересами, сохраняя при этом коллегиальный облик. Эксперт пояснил, что идея формата G3 повредит имиджу Китая как защитника стран Глобального Юга и развивающихся государств.

Кроме того, Инсиза добавил, что Пекин не заинтересован обсуждать ядерное разоружение, которое является единственным насущным вопросом, который реально можно решить в таком трехстороннем формате.

Отношения Китая и России: скрытая помощь в войне и конфликты

Несмотря на официальный нейтралитет в продолжающейся уже пятый год войне, Китай остается ключевым рынком для российских энергоносителей и поставщиком высокотехнологичных товаров двойного назначения, которые могут использоваться в производстве вооружения, в частности беспилотников.

В августовском отчете Комиссия по экономическому и обзору безопасности США и Китая (USCC) назвала Пекин «решающим фактором, способствовавшим» войне России против Украины, отметив, что КНР монетизирует зависимость Москвы без обязательств официального альянса.

В то же время, между Россией и Китаем остаются противоречия и недоверие. Российские оборонные компании обвиняют китайских партнеров в воровстве их разработок. В Пекине же озабочены сближением Москвы с Северной Кореей, из-за чего Китай теряет свое влияние на Пхеньян.

Кроме того, страны имеют разные подходы к ядерному оружию. Китай обещает не применять его первым, в то время как Россия использует ядерные угрозы в своей политике.

Аналитик MERICS Аурелио Инсиза прогнозирует, что сотрудничество между странами продолжится в рамках текущей модели. Россия может передавать отдельные военные технологии, а Китай — покупать ресурсы и помогать в обходе западных санкций, получая при этом наблюдательную позицию по ходу современной сухопутной войны.

По словам Инсизы, Китай будет продолжать поставлять России технологии двойного назначения, покупать ее энергоресурсы, обеспечивать Москве определенное дипломатическое прикрытие и помогать обходить западные санкции.

В то же время эксперт подытожил, что стратегическое недоверие между сторонами, в частности опасения России из-за экономической зависимости от Китая, и дальше будет ограничивать масштабы их сотрудничества.

Напомним, Владимир Путин хочет использовать встречу лидеров США, Китая и России, чтобы договориться об окончании войны на выгодных для Кремля условиях и без участия Владимира Зеленского.

Ранее мы писали, что лидер Китая Си Цзиньпин внимательно следит за войной в Украине и событиями вокруг Ирана. Если в Пекине увидят, что США и другие страны Запада не обладают достаточной решимостью противостоять России и Ирану, это может убедить Китай в том, что западное влияние в мире ослабевает.

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