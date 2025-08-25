Китай окончательно ответил, отправит ли миротворцев в Украину

Флаг Китая. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Китай не планирует направлять своих миротворцев в Украину в рамках гарантий безопасности.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР, пишет Clash Report и росСМИ со ссылкой на представителя китайского МИД Линь Цзяня.

"Соответствующая информация не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна", - подчеркнул дипломат.

Отметим, несколько дней назад издание Welt am Sonntag сообщило, что Китай якобы при определенных условиях готов отправить миротворцев в Украину. Дипломаты ЕС на условиях анонимности рассказали, что в китайских властных кругах подтвердили готовность принять участие в миротворческом контингенте. Пекин будет готов сделать это «если миротворческие войска будут развернуты на основе мандата ООН».

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, мол, в Москве соглашаются на гарантии безопасности для Украины. Впрочем, по его словам, нужно, чтобы это гарантировали "на равной основе" Китай, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция. Кроме того, гарантии безопасности должна обеспечивать и сама Россия. Мол, серьезно обсуждать этот вопрос без РФ - это "путь в никуда".