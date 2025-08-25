- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1395
- Время на прочтение
- 1 мин
Китай окончательно ответил, отправит ли миротворцев в Украину
Ранее СМИ сообщали, что якобы Китай готов при определенных условиях принять участие в миссии по развертыванию миротворческого контингента.
Китай не планирует направлять своих миротворцев в Украину в рамках гарантий безопасности.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР, пишет Clash Report и росСМИ со ссылкой на представителя китайского МИД Линь Цзяня.
"Соответствующая информация не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна", - подчеркнул дипломат.
Отметим, несколько дней назад издание Welt am Sonntag сообщило, что Китай якобы при определенных условиях готов отправить миротворцев в Украину. Дипломаты ЕС на условиях анонимности рассказали, что в китайских властных кругах подтвердили готовность принять участие в миротворческом контингенте. Пекин будет готов сделать это «если миротворческие войска будут развернуты на основе мандата ООН».
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, мол, в Москве соглашаются на гарантии безопасности для Украины. Впрочем, по его словам, нужно, чтобы это гарантировали "на равной основе" Китай, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция. Кроме того, гарантии безопасности должна обеспечивать и сама Россия. Мол, серьезно обсуждать этот вопрос без РФ - это "путь в никуда".