Китай отказал Блинкену в визите: как Пекин объясняет свое решение

В частности, проблемы возникли из-за инцидента с китайским аэростатом.

Китай отказал в визите государственному секретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену. Пекин опасается, что ФБР обнародует результаты расследования инцидента со сбитым китайским аэростатом в январе этого года.

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

"Четыре человека, знакомых с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале", — пишет издание.

Пекин заявил Вашингтону, что пока не готов выбрать новую дату для поездки руководителя американской дипломатии.

По данным источников, ситуация с воздушными шарами-шпионами — это одна из проблем, усложняющая стабилизацию отношений США с Китаем.

Напомним, на днях Энтони Блинкен заявил, что отправится с визитом в Китай. Впрочем, произойдет это, когда будут соответствующие условия. По его словам, отношения между двумя странами – одни из самых значительных.

Читайте также: