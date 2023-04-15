Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Китай отказал Блинкену в визите: как Пекин объясняет свое решение

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2364
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Китай отказал Блинкену в визите: как Пекин объясняет свое решение

Фото: Associated Press

В частности, проблемы возникли из-за инцидента с китайским аэростатом.

Китай отказал в визите государственному секретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену. Пекин опасается, что ФБР обнародует результаты расследования инцидента со сбитым китайским аэростатом в январе этого года.

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

"Четыре человека, знакомых с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале", — пишет издание.

Пекин заявил Вашингтону, что пока не готов выбрать новую дату для поездки руководителя американской дипломатии.

По данным источников, ситуация с воздушными шарами-шпионами — это одна из проблем, усложняющая стабилизацию отношений США с Китаем.

Напомним, на днях Энтони Блинкен заявил, что отправится с визитом в Китай. Впрочем, произойдет это, когда будут соответствующие условия. По его словам, отношения между двумя странами – одни из самых значительных.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2364
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация