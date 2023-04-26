Ли Хуэй 10 лет был послом Китая в России.

Китай назначил бывшего посла в России Ли Хуэя своим представителем, который отправится в Украину для договоренностей по прекращению войны.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Хуа Чуньин в своем Twitter.

"Китай направит специального представителя правительства КНР по Евразии в Украину и другие страны для углубленной коммуникации со всеми сторонами относительно политического урегулирования украинского "кризиса", — заявила она.

Китай будет представлять специальный репрессивный кинский государственный союз в Европарламентах на Украину и другие страны, чтобы иметь в-детской коммуникации с всеми участниками на політичному мітингу Ukraine crisis. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) April 26, 2023

Издание СNN уточнило, что Ли Хуэй – это специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии. Также это бывший посол Китая в России, занимавший этот пост с 2009 по 2019 год.

В Китае не сообщили, когда Ли совершит поездку и какие еще страны он посетит.

Разговор Зеленского и Си Цзиньпина

В среду, 26 апреля, впервые с начала полномасштабной войны России против Украины Владимир Зеленский пообщался с китайским лидером Си Цзиньпином.

В Китае войну России назвали "украинским кризисом" и выступили за мирные переговоры.

"Китай не будет сидеть сложа руки, не будет подливать масла в огонь и тем более не будет использовать ситуацию для собственной выгоды", — сказал Си Цзиньпин в разговоре.

Президент Зеленский разговор с китайским коллегой назвал содержательным. После этого Киев назначил своего посла в Китае.

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