Владимир Путин, Дональда Трампа, Си Цзиньпин. / © Associated Press

Китай не согласен с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом о сговоре лидеров КНР Си Цзиньпина, Северной Кореи Ким Чен Ина и России Владимира Путина против Америки.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь, сообщает Le Monde.

"Китай развивает свои дипломатические отношения со всеми странами, никогда не атакуя третью сторону", – заявил дипломат.

По его словам, Пекин пригласил иностранных гостей посетить мероприятия, посвященные 80-й годовщине победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и Мировой антифашистской войне, чтобы вместе с "миролюбивыми странами и народами сохранять историю, дорожить миром и творить будущее".

Кроме того, он "безответственны" замечания главы внешней политики ЕС Каи Каллас, назвавшей встречу лидеров России, Китая и КНДР "прямым вызовом" международному порядку.

Заявление Трампа и реакция Путина

Обвинение Трампа в сговоре России, Китая и КНДР против США прозвучали на фоне проведения военного парада в Пекине В своем сообщении в соцсети Truth Social он пожелал Си Цзиньпину и замечательному народу Китая "провести замечательный и длительный день празднования", а также поинтересовался, вспомнит ли китайский президент в своей речи помощь со стороны США во Второй мировой войне.

Заметим, что диктатор РФ Владимир Путин заверил президента США , что якобы за четыре дня форума в Китае "никто и никогда не высказывал каких-либо негативных суждений по действующей американской администрации". Российский лидер говорит, что считает "шуткой" слова Трампа о "заговоре против США".

