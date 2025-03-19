Китай отреагировал на разговор Трампа и Путина

Китай прокомментировал телефонный разговор между российским "фюрером" Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В Пекине заявляют, что поддерживают диалог как путь к решению мира в Украине.

Об этом заявила спикер китайского МИД Мао Нин сообщает People's Daily.

По ее словам, КНР приветствует усилия, направленные на достижение прекращения огня. Мао Нин заявила, что КНР приняла к сведению соответствующие сообщения. Впрочем, детали дипломат не сообщила.

Также она подчеркнула, что Китай с самого начала поддерживал разрешение кризиса путем диалога и переговоров. Мао Нин подчеркнула, что Пекин приветствует любые усилия, направленные на достижение прекращения огня, поскольку это является необходимым шагом к миру.

"Китайская сторона рада видеть все усилия, направленные на достижение прекращения огня, считая, что это необходимый шаг к миру", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 18 марта диктатор РФ Владимир Путин побеседовал по телефону с президентом США Дональдом Трампом. В ISW полагают, что российский диктатор Путин затягивает переговоры о временном прекращении огня. Кремль хочет использовать это время для активизации наступления.

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