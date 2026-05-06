Китай отреагировал на предложение Украины о перемирии: что заявили в Пекине

Пекин призывает к диалогу Киев и Москву

Реклама

Спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь в среду, 6 мая, во время брифинга в Пекине заявил о поддержке усилий по прекращению боевых действий и политическому урегулированию войны в Украине.

Об официальной реакции китайского ведомства на предложенный Киевом режим тишины сообщает информационное агентство «Укринформ».

Позиция Китая по урегулированию конфликта

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать новое предложение Украины о прекращении огня Линь Цзянь отметил, что подход Пекина остается неизменным. По его словам, в вопросе "украинского кризиса", как в КНР продолжают официально называть российскую вооруженную агрессию, позиция государства всегда была и остается последовательной.

Реклама

Представитель китайского МИД в очередной раз отметил безальтернативность дипломатического пути разрешения конфликта.

"Китай призывает все стороны конфликта приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования кризиса путем диалога и переговоров", - сказал Линь Цзянь.

Перемирие 6 мая — последние новости

Накануне украинские власти выступили с инициативой начать режим тишины 6 мая, чтобы проверить реальные намерения Кремля, ранее просили о паузе на 8-9 мая. В Офисе Президента объяснили, что на самом деле скрывает «перемирие» Путина , отметив, что Москва стремится не к настоящему миру, а лишь о временной безопасности для спокойного проведения своего праздничного парада.

Однако российские оккупанты ожидаемо не сдержали договоренностей и уже ночью и утром нанесли коварные удары по Запорожье, Харькову, Херсону и Кривому Рогу. В связи с этими атаками по гражданской инфраструктуре в Министерстве обороны констатировали, что РФ окончательно сорвала режим тишины , а объявленная российским диктатором пауза к 9 мая фактически сведена на нет.

Реклама

Отреагировал на цинические действия врага и президент Украины, который подчеркнул, что выбор России – это очевидный отказ от сохранения жизней . Оккупационная армия совершила 1820 нарушений режима прекращения огня, включая более 20 авиаударов и почти 30 штурмовых действий.

Президент добавил, что Украина ясно заявляла о готовности действовать зеркально, и российская сторона получила соответствующие дипломатические предложения Киева. Поскольку враг продолжил террористические атаки, украинское руководство будет определяться с дальнейшими шагами по итогам вечерних докладов военного командования и разведки.

Новости партнеров