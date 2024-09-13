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Китай ответил на жесткую критику Зеленского их мирного плана

Китай ответил на жесткую критику Зеленского их мирного плана

Китай отреагировал на слова Зеленского об их с Бралилией мирном плане / Фото: Associated Press

В КНР отреагировали на критику Зеленского относительно мирного плана Бразилии и Китая.

В Министерстве иностранных дел Китая отреагировали на слова президента Владимира Зеленского, который назвал "деструктивным" мирный план КНР и Бразилии. В ведомстве подчеркнули, что и дальше будут способствовать проведению мирных переговоров.

Об этом во время брифинга заявила представитель МИД Китая Мао Нин.

Она напомнила, что Китай и Бразилия выдвинули 6 условий для "деэскалации" ситуации и заявила, что эту инициативу якобы поддержали 110 государств мира.

кризисе в Украине, в частности, о шести общих договоренностях, Китай поддерживает тесную связь с Украиной. Китай и дальше будет способствовать мирным переговорам и будет играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса", — заявила Мао Нин.

Напомним, что еще летом Китай и Бразилия совместно разработали так называемый "мирный план" по завершению войны в Украине. Президент Зеленский считает, что таким образом обе страны становятся на сторону России.

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