Китай отреагировал на сотрудничество России и Северной Кореи

В Китае заявили, что пока не видят угрозы в углублении сотрудничества между Российской Федерацией и Северной Кореей. Мол, Москва и Пхеньян самостоятельно решают, как будут развиваться их отношения.

Об этом заявил спикер китайского МИД Линь Цзянь, сообщает корреспондент "Укринформа".

"Россия и Северная Корея являются двумя независимыми и суверенными государствами, поэтому развитие их двусторонних отношений является исключительно делом этих двух стран", — подчеркнул представитель дипведомства Китая.

По его словам, Пекин не располагает сведениями о двусторонних обменах и сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном.

"Позиция Китая по урегулированию "украинского кризиса" (так в КНР называют войну — Ред.) остается неизменной и заключается в преданности скорейшей деэскалации и политическому урегулированию разногласий", — заявил Линь Цзянь.

Как сообщалось, лидер КНР Си Цзиньпин на саммите в России сделал заявление о войне, цинично назвав его кризисом. Он выразил мнение о том, что нужно "не допустить эскалации войны" и "распространения огня с поля боя", чтобы "быстрее добиться деэскалации ситуации".

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