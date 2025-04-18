Китай отреагировал на заявление Зеленского о поставках оружия в Россию

Флаг Китая. / © Associated Press

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Китай возмутило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Пекин поставляет оружие агрессору России. Якобы слова украинского лидера "безосновательны".

Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, сообщает "Радио Свобода".

Он в очередной раз подчеркнул, что КНР никогда не предоставляла летальное оружие какой-либо стороне в "украинском кризисе" (так Китай называет начатую РФ войну — Ред.).

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Заявление Зеленского

Украинский президент 17 апреля заявил, что Китай поставляет в РФ артиллерию и порох. Кроме того, есть данные, по словам Зеленского, что китайские представители. занимаются производством некоторого оружия на территории России.

"Мы получили наконец информацию, что Китай поставляет оружие РФ. На сегодняшний день мы имеем информацию общую от Службы безопасности, от разведок о порохе, артиллерии. Мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России", — сказал Зеленский.