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Китай отреагировал на заявления Украины о производстве военных товаров для РФ
Пекин называет обвинения "безосновательными".
КНР всячески отвергает заявления Украины о причастности к производству китайскими компаниями военной техники для России, назвав их "безосновательными".
Об этом заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь, сообщает Global Times .
Мы уже четко выразили позицию Китая. по соответствующим вопросам. Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций”, - сказал спикер.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев имеет разведданные по использованию Россией китайских технологий по производству дронов. Москва могла украсть китайские технологии за спиной Пекина.
Стало известно, что украинский МИД вызвал "на ковер" посла КНР из-за участия китайцев в войне. В частности, Киев призвал китайскую сторону принять меры по прекращению поддержки России в ее агрессии против Украины, об отсутствии которой неоднократно заявлял Пекин.