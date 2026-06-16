- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 212
- Время на прочтение
- 2 мин
Китай ответил, действительно ли тренирует российскую армию
Евросоюз заподозрил Китай в тренировке российских оккупантов, но Пекин все отвергает.
Китай официально отреагировал на громкие заявления Евросоюза о возможном обучении российских солдат для участия в войне против Украины. В МИД страны назвали эти сообщения безосновательными и клеветническими.
Об этом заявил спикер МИД Китая Линь Цзянь на брифинге в Пекине.
«Эти утверждения безосновательны и сугубо клеветнические», — сказал Линь Цзянь, комментируя обвинения в подготовке российских военных.
Представитель китайского внешнеполитического ведомства назвал слова верховной представительницы Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас необогданными и отверг их без дополнительных объяснений.
Отметим, как сообщает Bloomberg, Каллас заявила, что Китай проводил подготовку российских военных для участия в войне в Украине.
«Мы также теперь подтвердили сообщения о том, что китайские военные тренировали российский военный персонал для боевых действий в Украине. Мы тщательно оцениваем последствия этого», — заявила верховная представительница ЕС 16 июня после встречи министров иностранных дел.
Каллас не назвала и не детализировала эти сообщения.
Китай тренировал российских военных для войны — что известно
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Китай тренировал российских военных для войны против Украины: спецслужбы ЕС заявили, что у них есть доказательства прямой военной поддержки Москвы со стороны Пекина. По данным европейских чиновников, сотни солдат РФ прошли боевую подготовку на закрытых базах в Китае, после чего часть отправили на фронт. Несмотря на возражения Пекина, в Брюсселе говорят, что факты подтверждены разведкой.