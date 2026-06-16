Китай ответил, действительно ли тренирует российскую армию

Флаги Китая и России / © Associated Press

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Китай официально отреагировал на громкие заявления Евросоюза о возможном обучении российских солдат для участия в войне против Украины. В МИД страны назвали эти сообщения безосновательными и клеветническими.

Об этом заявил спикер МИД Китая Линь Цзянь на брифинге в Пекине.

«Эти утверждения безосновательны и сугубо клеветнические», — сказал Линь Цзянь, комментируя обвинения в подготовке российских военных.

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Представитель китайского внешнеполитического ведомства назвал слова верховной представительницы Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас необогданными и отверг их без дополнительных объяснений.

Отметим, как сообщает Bloomberg, Каллас заявила, что Китай проводил подготовку российских военных для участия в войне в Украине.

«Мы также теперь подтвердили сообщения о том, что китайские военные тренировали российский военный персонал для боевых действий в Украине. Мы тщательно оцениваем последствия этого», — заявила верховная представительница ЕС 16 июня после встречи министров иностранных дел.

Каллас не назвала и не детализировала эти сообщения.

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Китай тренировал российских военных для войны — что известно

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Китай тренировал российских военных для войны против Украины: спецслужбы ЕС заявили, что у них есть доказательства прямой военной поддержки Москвы со стороны Пекина. По данным европейских чиновников, сотни солдат РФ прошли боевую подготовку на закрытых базах в Китае, после чего часть отправили на фронт. Несмотря на возражения Пекина, в Брюсселе говорят, что факты подтверждены разведкой.

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