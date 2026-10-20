Китай озвучил новую позицию по завершению войны в Украине

Флаг Китая. / © pixabay.com

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Китай призывает возобновить диалог и пойти на взаимные уступки ради войны России против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время пресс-конференции с главой МИД Болгарии Велиславой Петровой-Чамовой в Софии.

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По мнению китайского дипломата, главное препятствие для достижения мира в Украине — отсутствие доверия между сторонами. Мол, именно это является краеугольным камнем мира.

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«В современном мире наибольшей проблемой является нехватка доверия. От „украинского кризиса“ (так Китай называет войну — Ред.) до конфликтов на Ближнем Востоке урегулирование разногласий требует доверия, а чтобы его укрепить нужен диалог», — сказал Ван.

По его словам, КНР прилагает усилия для достижения мира. Более того, отметил он, Пекин призывает все стороны не терять веры в возможность мирного урегулирования и продолжать диалог.

«Китай направил всем сторонам четкий сигнал: нужно сохранять жесткую уверенность, проявлять настойчивость, вести диалог и консультации, проявлять взаимопонимание и идти на взаимные уступки, чтобы восстановить доверие и совместными усилиями строить мир», — заявил глава МИД Китая.

Он заверил, что КНР в дальнейшем будет соблюдать международные обязательства и будет играть надлежащую роль в преодолении дефицита доверия и урегулировании кризисов и конфликтов.

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Роль Китая в переговорах — что известно

Президент США Дональд Трамп заверил, что готов сделать все возможное для мира вне зависимости от того, кто примет участие во встрече. Он не исключил встречи с диктатором России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы обсудить пути завершения войны в Украине. Он не исключил, что переговоры могут пройти без участия президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время, китайская сторона пока не комментирует информацию о возможной трехсторонней встрече лидеров США, Китая и России, во время которой могут обсудить пути к миру.

Аналитики ISW считают, что Кремль придумал новый план по Украине, а потому настаивает на встрече Путина, Трампа и Си. Вероятно, Москва стремится создать образ дипломатического партнера и укрепить альтернативные международные объединения, бросающие вызов организациям под руководством Запада.

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