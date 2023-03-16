Китай поддерживает Россию и хочет сделать эту войну еще более кровавой — президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Китай поддерживает Россию в войне против Украины и хочет сделать это противостояние "более кровавым".

Об этом он сказал в интервью Euronews.

"К сожалению, я вижу цель Китая в продолжении этой войны, в том, чтобы сделать эту войну еще более кровавой и в такой ситуации, Китай в скрытой или открытой форме поддерживает Россию", — считает Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что он не видит Китай как посредника в переговорах России и Украины, поскольку это государство еще не определилось со своей ролью и тем, чего хочет.

Напомним, ранее Китай предложил свой "мирный план" по завершению войны России против Украины. Однако в США и ЕС скептически отнеслись к этому, заметив, что это выгоднее агрессору России.

Также Си Цзиньпинь может посетить столицу России Москву на следующей неделе, где намерен встретиться с диктатором Владимиром Путиным. Некоторые СМИ также пишут, что китайский лидер намерен пообщаться с Владимиром Зеленским.

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