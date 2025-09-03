Китай показал шоу и Трамп разразился гневом: CNN о безупречном плане Си Цзиньпина

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Дональд Трамп взбешен тем, что Китай общается с его друзьями-авторитетами. Если парад Си Цзиньпина в Пекине преследовал цель раздражения американского лидера, то мероприятие сработало идеально.

Об этом говорится в статье CNN.

Трамп разразился возмущением в Truth Social после того, как мир увидел кадры, на которых китайский лидер принимает авторитарных правителей России Владимира Путина и Северной Кореи Ким Чен Ына, обвинив троицу в заговоре против США.

"Публикация в Truth Social означает одно: если две встречи авторитарных лидеров, противников США и бывших союзников в Китае на этой неделе были задуманы как личное оскорбление президента США, то они сработали идеально. И это подчеркнуло тщетность его попыток покорить жестких мировых лидеров своим волшебствам "искусства заключения сделок" и его заявлений о том, что его нет. говорится в статье.

В прошлом месяце Трамп встретился с Путиным на Аляске. Впрочем, встреча президентов на красной дорожке пока не смогла обеспечить прогресс в направлении прекращения войны в Украине. Что больше – диктатор РФ бросил вызов чаяниям президента США, усилив нападения на мирных жителей, а также тем, что всячески затягивает переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тем временем большое празднование Китая происходит в напряженный международный момент, поскольку азиатская сверхдержава стремится воспользоваться нестабильной внешней политикой Трампа, взорвавшей репутацию Америки как надежного великого государства.

"Гнев Трампа был ироничным, поскольку последние несколько дней в Китае происходили именно такие перформативные зрелища, которые он так любит. Но сплочение антизападных государств в Пекине - это больше, чем просто троллинг. Это раннее предупреждение о том, что политика второго срока Трампа, основанная на тарифном принуждении, трагедии и меньших государств". эффект”, - отмечает CNN.

Празднование КНР является частью усилий Пекина, направленных на демонстрацию своего нового могущества и испытание альтернативных глобальных связей и систем, потому что стремится затмить Запад. Собрав лидеров из Азии, Ближнего Востока и других стран, Си продемонстрировал способность блока сорвать глобальные власти США на многих фронтах.

Напомним, 3 сентября Китай провел масштабный военный парад. посвящен 80-й годовщине победы над Японией во Второй мировой войне. В ходе мероприятия Си Цзиньпин продемонстрировал новейшие разработки в области вооружения. В частности, межконтинентальная ракета DF-5C, способная, по официальным заявлениям, поражать любую цель на планете.

The Guardian пишет, что Путин, Ким и Си продемонстрировали на параде в Китае опасный союз, а также коллективное сопротивление давлению Запада.