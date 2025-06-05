Китай помогает РФ опережать Украину в войне дронов: детали от Politico

Флаги Китая и РФ. / © Associated Press

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Агрессорка РФ получила преимущество в войне дронов в Украине благодаря большим финансовым ресурсам, производственным линиям, расположенным вдали от линии фронта. В особенности, помощи со стороны Китая. Впрочем, официально КНР соблюдает все правила.

Об этом сообщил представитель Службы внешней разведки Украины Олег Александров.

"Китайские производители снабжают им оборудование, электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, антенные системы, платы управления, навигацию. Они используют так называемые подставные компании, меняют названия, делают все, чтобы избежать экспортного контроля и санкций за свою деятельность", - рассказал он.

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В свою очередь, Пекин неоднократно отрицал поставки дронов или компонентов оружия в РФ. Однако, по словам Александрова, Москва в значительной степени зависит от поставок китайских запчастей как для тактических, так и для дальних дронов.

Дроны заменяют снаряды

Украина производит около 100 дальнобойных беспилотников в день, в то время как России удалось увеличить производство до 300 в день и она стремится к 500, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Более того - РФ сумела увеличить производство дронов дальнего действия от 15 тыс. В 2024 году более 30 тыс. в этом году, а также до двух миллионов небольших тактических дронов.

"Враг копирует опыт ВСУ и активно масштабирует свои беспилотные подразделения. Поэтому мы должны поддерживать темпы развития и постоянно наращивать наши возможности, чтобы быть на шаг впереди", - заявил на прошлой неделе главнокомандующий Александр Сырский.

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Зеленский утверждал, что Россия имеет гораздо больше финансовых ресурсов, а также доступ к китайским технологиям, таким как дроны DJI Mavic, первоначально разработанные для гражданского рынка, но широко используемые обеими армиями во время войны. По его словам, "они настолько дешевы и эффективны, что их каждый день используют как артиллерийские снаряды".

Технологические гонки

Украина реагирует, увеличивая производство недавно разработанных беспилотников-перехватчиков, которые используются для уничтожения российских беспилотников. Впрочем, Россия не отстает. Москва переходит к использованию дронов, работающих с помощью оптоволоконного кабеля вместо радиосигналов. Используя их, Кремль смог значительно уничтожить логистические маршруты Украины в Курской области.

Politico пишет, что раньше украинские войска могли обнаруживать обычные российские дроны, как только они поднимались в небо, но это гораздо сложнее, когда дроны работают по оптоволоконным кабелям.

"Нам приходится использовать разные акустические и другие средства для отслеживания этих беспилотников", - рассказал один из командиров ВСУ.

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Впрочем РФ наращивает не только производство беспилотников, но и средств радиоэлектронной борьбы, говорит Александров.

"На нашем участке фронта радиочастоты меняются каждые две недели. Поэтому, когда государство снабжает нас беспилотниками, пригодными к использованию оказываются только около 20 процентов из них. Нам постоянно приходится тратить дополнительные средства и время на перенастройку этих беспилотников", - рассказал военный.

Россия производит свои дальнобойные дроны в Алабуге (Татарстан), где она сосредоточила производственные линии для иранских дронов «Шахед» – известных как «Герань». Завод «Купол» в Ижевске производит дальнобойные дроны «Гарпия». Кроме того, основные производственные линии БПЛА расположены в Московской области, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других местах.

"Они намерены произвести около 30 000 беспилотников дальнего действия этих типов, а также 30 000 беспилотников ложных целей, которые они используют для истощения украинского ПВО в 2025 году. Что касается беспилотников FPV, россияне намерены изготовить целых 2 миллиона из них в 2010 году", - сказал он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Китай прекратил продажу дронов Mavic Украине и другим европейским странам, в то же время продолжая поставки беспилотников в Россию.

Кроме того, украинская разведка сообщила, что Китай поставляет России для войны в Украину спецхимию, порох и станки. Эти составляющие поставляют конкретно на компании военного назначения РФ. Речь идет о 20 заводах.

КНР отрицает, что страна "никогда не поставляла смертоносное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует товары двойного назначения".

Тем временем американский законодатель Линдси Грэм, продвигающий в Сенате США жесточайшие санкции против Кремля , призвал Китай помочь Киеву, если он хочет избежать 500-процентных пошлин. Также политики предлагает исключить из законопроекта о санкциях против РФ страны, поддерживающие Украину.

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Дата публикации 13:01, 12.05.25 Количество просмотров 8226 Путин аж замолчал после слов Зеленского! Не удержались даже в Китае | Аналитика