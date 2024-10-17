Китай помогает России в войне: Зеленский озвучил заявление

Китай помогает Российской Федерации затягивать войну в Украине. Кроме того, Москва получает военную помощь из Ирана и Северной Кореи.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Европейском совете.

"Он (Путин — Ред.) получает помощь от Северной Кореи снарядами, оборудованием, а теперь даже людьми. Плюс Иран... К сожалению, у нас также есть четкие данные разведки о том, что Китай все еще активно помогает России затягивать эту войну", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, России нужно больше сил. Именно поэтому "фюрер" Владимир Путин готовит подкрепление для продолжения войны, а не ее прекращения. Зеленский отметил, что глава Кремля стремится к следующему году сравняться с производством боеприпасов в странах ЕС.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал страны, участвующие в войне в Украине. По его словам, в "коалицию преступников" вошли Северная Корея и Иран.

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