ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2870
Время на прочтение
1 мин

Китай после массированной атаки РФ сделал заявление об "урегулировании" войны

Пекин отмечает "последовательную и однозначную" позицию Китая относительно войны в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Киев 28 августа.

Атака на Киев 28 августа. / © Associated Press

Китай призвал создать условия по урегулированию войны в Украине политическими методами. Заявление Пекина прозвучало после массированной атаки РФ, которая убила по меньшей мере 18 человек.

Об этом заявил спикер китайского Министерства иностранных дел Го Цзякунь, комментируя ночной удар РФ, сообщает "Укринформ".

"Мы призываем все вовлеченные стороны соблюдать три принципа: не допускать распространения конфликта, избегать военной эскалации и воздерживаться от действий, провоцирующих рост напряженности", – сказал Го.

Мол, это поможет снизить уровень эскалации и создать условия для политического урегулирования "кризиса" - так КНР уже более трех лет называет развязанную Россией войну.

По словам спикера, позиция Китая в отношении войны остается последовательной и однозначной. Цзякунь подчеркнул, что китайские власти считают диалог и переговоры "единственным действенным способом урегулирования украинского кризиса".

Напомним, этой ночью РФ убила в Киеве по меньшей мере четверых детей. В общей сложности по состоянию на 15:00 известно о 18 жертвах атаки. Спасательные работы на месте разрушенного дома в Дарницком районе, куда прилетели ракеты, продолжаются.

Отметим, что ресурс Clash Report сообщил, что для обстрела Украины РФ использовала новейшие беспилотники "Герань-3", в составе которых обнаружили иностранные комплектующие. Их особенность — реактивные двигатели, которые делают полет более быстрым и усложняют работу системы противовоздушной обороны.

Дата публикации
Количество просмотров
2870
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie