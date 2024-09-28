Китай поставлял России оружие для войны против Украины: Запад получил доказательства

На Западе считают, что получили доказательства тайной поставки оружия в Россию из Китая. Такие действия КНР могут означать эскалацию вовлечённости Пекина в войну в Украине.

Об этом со ссылкой на источник – "западного чиновника" – сообщают The Times и Reuters.

По словам источника, у Запада есть доказательства участия неназванной китайской компании в поставку в Российскую Федерацию "ряды специальных военных беспилотников", которые применялись во время войны в Украине. Собеседник издания отказался называть название компании. Впрочем, по его словам, соглашение о поставках России дронов было исполнено еще в 2023-м.

"Хотя китайское правительство, возможно, не признает этого, оно будет пытаться держать свою все большую поддержку (России – Ред.) в тайне", – добавил чиновник.

Кроме того, это самое должностное лицо подтвердило сообщение агентства Reuters о том, что РФ разработала в КНР программу вооружений для разработки и производства ударных беспилотников дальнего радиуса действия. Они также используются в войне против Украины. По информации двух источников Reuters в европейской разведке, Россия изготовила более 2500 дронов "Гарпия-А1" с июля 2023-го по июль 2024-го.

Представитель НАТО в комментарии The Times отметил, что новая информация об участии Китая в военной поддержке России "вызывает глубокую обеспокоенность". В свою очередь, члены Альянса "проводят консультации по этому вопросу".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай, КНДР и Иран помогают России вести войну против Украины, поэтому нужно это остановить, чтобы прекратить российскую агрессию.

Украина ввела новые санкции против России, Ирана и Китая

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