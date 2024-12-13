Китай постоянно предоставляет РФ платформу для пропаганды желаемого варианта завершения войны – ISW

После встречи с Си Медведев заявил, что Россия "готова возобновить переговоры с Украиной", но только если "Украина поймет сложившиеся реалии... на месте".

Лидер Китая Си Цзиньпин продолжает предоставлять официальным лицам Кремля платформу для формулирования их бескомпромиссных требований по украинскому суверенитету.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев встретился с Си 12 декабря в Пекине. Они обсудили ситуацию в Сирии и Украине, подчеркнули двусторонние отношения России и КНР, а также их сотрудничество в многосторонних институтах.

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Китайский лидер повторил стандартную позицию Пекина по поводу войны в Украине, призвав к "деэскалации" и рекламируя совместную с Бразилией инициативу "Друзья мира".

Позже 12 декабря Медведев заявил российским медиа, что он и Си обсуждали потенциальное урегулирование в Украине и утверждал, что Россия "готова возобновить переговоры с Украиной", но только если "Украина поймет сложившиеся реалии... на месте". Заместитель главы Совбеза РФ прямо ссылался на речь президента Владимира Путина в МИД 14 июня 2024 года, в которой тот заявил, что украинские силы должны полностью выйти из территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей до того, как Москва согласится вступить в переговоры.

Аналитики отметили, что должностные лица Кремля уже давно употребляют выражение "реалии на местах" для обозначения успехов РФ на поле боя, хотя в большинстве своем постепенных, и для принуждения Украины и ее партнеров к уступкам по суверенитету путем признания оккупированных территорий российскими, включая те, которые украинские силы все еще удерживают. Российский вариант "переговоров", учитывающий "реалии на месте", требует от Украины около 20% ее территории и миллионов людей, живущих под российской оккупацией.

"Как ранее сообщал ISW, Си Цзиньпин и КНР постоянно предоставляли официальным лицам Кремля платформу для пропаганды этого желаемого конечного состояния войны", – резюмировали аналитики.

Напомним, 12 декабря в Пекине Си встретился с Медведевым и указал на необходимость "разрядки ситуации" в войне против Украины.

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