Китай рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине — Welt am Sonntag

Дипломаты обсуждают участие Китая в миротворческой миссии в Украине
Китайские дипломаты в Брюсселе обсуждают участие Китая в миротворческих силах в Украине. Такой шаг, вероятно, может оказать поддержку Европы, которая потенциально повлияет на Россию.
Об этом ссылаясь на дипломатические круги ЕС, ознакомленные с этой ситуацией, сообщает WELT AM SONNTAG.
Дипломатические круги в Брюсселе заявили: "Включение Китая в "коалицию желающих" может потенциально усилить согласие России на присутствие миротворческих войск в Украине". В любом случае вопрос является "деликатным".
Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дин Каралекас считает, что Китай не должен участвовать в мирном процессе в Украине, ведь не является честным посредником.
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