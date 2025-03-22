Китай рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине — Welt am Sonntag

Китайские дипломаты в Брюсселе обсуждают участие Китая в миротворческих силах в Украине. Такой шаг, вероятно, может оказать поддержку Европы, которая потенциально повлияет на Россию.

Об этом ссылаясь на дипломатические круги ЕС, ознакомленные с этой ситуацией, сообщает WELT AM SONNTAG.

Дипломатические круги в Брюсселе заявили: "Включение Китая в "коалицию желающих" может потенциально усилить согласие России на присутствие миротворческих войск в Украине". В любом случае вопрос является "деликатным".

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дин Каралекас считает, что Китай не должен участвовать в мирном процессе в Украине, ведь не является честным посредником.

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