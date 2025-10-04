Китай предоставляет России спутниковые данные для ударов по Украине: детали от разведки

Китай и Россия. / © Associated Press

Украинская Служба внешней разведки зафиксировала факты предоставления Китаем России данных спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов по Украине. В частности, по объектам иностранных инвесторов.

Об этом сообщил сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров в комментарии " Укринформу ".

"Есть факты высокого уровня взаимодействия России и Китая в проведении спутниковой разведки территории Украины с целью определения и доразведки стратегических объектов для поражения. При этом, как мы видели в последние месяцы, эти объекты могут принадлежать иностранным инвесторам", - рассказал представитель разведки.

В спецслужбе пока отказались раскрыть больше деталей об объектах на территории Украины, пораженных с помощью данных китайской спутниковой разведки.

Заметим, и украинские, и иностранные эксперты неоднократно заявляли о том, что Китай помогает России убивать украинцев . И эти обвинения в поддержке российской военной машины не безосновательны. Пекин не снабжает оружие непосредственно, однако активно снабжает агрессора продукцией двойного назначения. Яркий пример — fpv-дроны, ставшие оружием современной войны.