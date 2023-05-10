Китай призвал "сохранять спокойствие" в вопросе войны в Украине и "искать политическое решение"

Китай утверждает, что не творец или сторона конфликта, а лишь пытается добиться мира и переговоров между сторонами.

Глава Министерства иностранных дел Китая Цинь Ган предостерег от "эмоционального" взгляда на российскую агрессию против Украины.

Во время визита в Германию, где у него была встреча с коллегой Анналеной Бербок, он призвал "сохранять спокойствие и рациональность и создавать условия для политического решения", сообщает CNN.

Во время регулярного брифинга в Пекине, представитель Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь сказал, что Цинь уехал в Германию, чтобы подчеркнуть, что Китай не является творцом или стороной конфликта, а лишь пытается добиться мира и переговоров между сторонами.

В министерстве заявили, что Цинь призвал Германию "играть ведущую роль и выдвинуть конкретные предложения по построению сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности".

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Пекин не помогать России обходить санкции.

Напомним, ранее сообщалось, что спецпредставитель Китая в Европе вскоре снова посетит Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что лидер Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин проигнорировал российского президента-диктатора Владимира Путина на 9 Мая и не поздравил его с "Днем Победы".

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