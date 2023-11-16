Китай призвал США не поддерживать независимость Тайваня — СМИ

Китайский лидер Си Цзиньпин сказал президенту США Джо Байдену, что Соединенные Штаты должны «принять реальные действия, чтобы выполнить свое обязательство не поддерживать «независимость Тайваня».

Об этом пишет CNN со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Во время встречи двух лидеров Си призвал США прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая, согласно сообщению, опубликованному китайским государственным информационным агентством Синьхуа.

"Китай наконец достигнет воссоединения, и неизбежно достигнет воссоединения", — цитирует Си Цзиньпина издание.

Китайский лидер также отметил, что вопрос Тайваня всегда был «самым важным и чувствительным вопросом» в отношениях США и Китая, сообщает Синьхуа.

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Замечания Си по поводу Тайваня прозвучали в тот момент, когда самоуправляемый остров готовится к ключевым президентским выборам в январе, где напряженность в отношениях с Китаем должна стать главным пунктом повестки дня кампании.

Коммунистическая партия Китая считает Тайвань своей территорией, несмотря на то, что никогда не контролировала остров с 23-миллионным населением. Си пообещал никогда не отказываться от применения силы для воссоединения с Тайванем.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил , что во время встречи Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина, которая состоится 15 ноября, главной темой станет восстановление военных связей двух государств на самом высоком уровне.

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