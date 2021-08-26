Китай призвал ВОЗ расследовать деятельность лабораторий США для поисков истоков пандемии коронавируса

Форт-Детрик является центром биологических исследований военных США.

Постпред Китая Чэнь Сюй призвал ВОЗ в рамках расследования истоков пандемии COVID-19 работы лабораторий США в Форт-Детрике и в системе университетов штата Северная Каролина.

Об этом информирует Global Times.

Письмо направленно главе ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу. Оно является первым официальным запросом Китая по дипломатическим каналам на расследование деятельности этих учреждений в США. К обращению в адрес главы ВОЗ приложено коллективное письмо, подписанное более чем 25 млн гражданами Китая.

Чэнь Сюй напомнил, что вероятность распространения вируса SARS-CoV-2 в человеческой популяции, вызвавшей пандемию COVID-19, в результате утечки из Уханьского института вирусологии является крайне маловероятной. Но объектом расследования должны стать лаборатории, подобные находящимся в Форт-Детрике и университете Северной Каролины в Чапел-Хилл - главном кампусе в этой системе университетов.

По данным информации СМИ, Форт-Детрик, что в штате Мэриленд, является центром биологических исследований военных США, и главный их участник - Институт медицинских исследований инфекционных заболеваний армии США. Газета напоминает, что не позже 2003 года эти структуры уже имели технологии для синтезирования и модификации коронавирусов, вызывающих тяжёлый острый респираторный синдром.

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Генеральный директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун в свою очередь заявлял, что США больше остальных стран спонсировали и проводили исследования коронавирусов. При этом, по информации китайской стороны, потому расследование работы его лаборатории позволит узнать, привела ли ее активность или могла бы привести к появлению коронавируса.

Напомним:

Главный республиканец Комитета по иностранным делам Палаты представителей Мак Маккол обнародовал отчет с утверждениями о наличии доказательств того, что коронавирус вышел из лаборатории Уханьского института вирусологии (WIV).

Уханьского института вирусологии (WIV). Всемирная организация здравоохранения также провела расследование причин пандемии и в своем отчете пришла к выводу, что риск несчастного случая был "чрезвычайно низким". В отчете говорится, что "не было сообщений о респираторных заболеваниях, совместимых с COVID-19 в течение недель/месяцев до декабря 2019 года, а также не было серологических свидетельств инфекции у рабочих в результате серологического скрининга на SARS-CoV-2".

В свою очередь генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус признал, что "преждевременно" исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

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