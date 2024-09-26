Китай продвигает свой "мирный план" за кулисами ООН: почему его опасаются в Киеве

Китай стремится заручиться международной поддержкой "мирного" соглашения в Украине на условиях, выгодных России.

Согласно документу, полученному Politico, Пекин выступил на Генеральной Ассамблее ООН с предложением, предусматривающим заморозку боевых линий и поиск поддержки среди стран Латинской Америки, Азии и Африки.

США выступают против соглашения, и украинские чиновники встревожены этим настолько, что распространили документ среди дипломатов, собравшихся в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.

В документе, подготовленном украинским правительством накануне встреч высокого уровня в ООН на этой неделе, речь не идет о том, насколько Киев ознакомлен со стратегией Китая. На этой неделе Украина работает на нескольких фронтах, чтобы убедить союзников не поддерживать план Китая.

План Пекина предполагает заручиться в Нью-Йорке поддержкой около двух десятков стран, "чтобы сформировать некую "основную" группу, которая в будущем может быстро расшириться за счет других стран Африки, Латинской Америки и Азии".

Китай стремится к тому, чтобы они поддержали его план инициирования мирных переговоров между Россией и Украиной, основанный на совместном китайско-бразильском предложении из шести пунктов, обнародованном в мае. В этом документе содержится призыв "не расширять поле боя, не допускать эскалацию боевых действий и не прибегать к провокациям с какой-либо стороны". Это позволило бы России продолжать боевые действия с нынешней интенсивностью, а также оккупацию украинской территории. Предложение из шести пунктов основывается на "международной мирной конференции... признанной как Россией, так и Украиной".

Посольство Китая в Вашингтоне отказалось комментировать, работает ли оно над сплочением таких сторонников на Генеральной Ассамблее ООН, но повторило про свое стремление к дипломатическому решению войны. "Китай... поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса", — заявил спикер посольства Лю Пенгю.

Государственный департамент США также отказался комментировать дипломатические усилия Пекина в ООН, но выразил обеспокоенность по поводу китайско-бразильского предложения по мирным переговорам, которое является центральным элементом этих усилий. Это предложение "игнорирует продолжающуюся агрессию России и пренебрегает защитой суверенитета Украины", заявил анонимный представитель Госдепартамента.

Американские чиновники продолжают подчеркивать, что любой мирный процесс в Украине нуждается в полной поддержке Киева. "Справедливый и крепкий мир требует полного участия и согласия Украины... и чтобы Россия заплатила за возмещение причиненного ею ущерба", — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Украине во вторник. Чиновники ЕС выразили подобные настроения.

Но Украина явно озабочена тем, что план Китая набирает обороты. Президент Украины Владимир Зеленский использовал свое обращение к Генеральной Ассамблее ООН в среду, чтобы раскритиковать китайско-бразильский мирный план как "колониальный". Украинские дипломаты также призывают американских законодателей официально отклонить план Китая.

Если Китай сможет заручиться поддержкой большой группы стран, это может позволить Пекину использовать ее в качестве доказательства того, что "мировое большинство" поддерживает условия Пекина для российско-украинских мирных переговоров. Официальное обнародование плана мирных переговоров состоится в следующем месяце на встрече группы стран БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР.

В настоящее время союзники Украины не воспринимают Китай как посредника. Американские чиновники обвиняют Китай в продолжении войны посредством военной помощи России, но Пекин эти обвинения отвергает. При этом в ООН многие объединяются вокруг Зеленского.

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