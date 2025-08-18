Китай прокомментировал встречу Трампа с Путиным и визит Зеленского в США

Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин / © Associated Press

В Китае дали положительную оценку саммиту на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Пекин также высказался о встрече 18 августа в Вашингтоне Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза.

Об этом сообщает Newsweek.

Несмотря на отсутствие немедленного соглашения о прекращении огня или более широкого урегулирования войны в Украине, Китай назвал контакты между США и Россией шагом в направлении мира.

"Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса (войны в Украине — ред.)», — заявила на брифинге пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Она акцентировала, что Пекин рад видеть, как Вашингтон и Москва «улучшают отношения и способствуют процессу политического урегулирования украинского кризиса».

Напомним, 18 августа Трамп должен встретиться с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. Ожидается, что президент США будет давить на Украину по соглашению с Россией, которое предусматривает передачу стране-агрессору дополнительных территорий.

Пресс-секретарь китайского МИД прокомментировала эти планы.

«Мы ожидаем, что все заинтересованные стороны примут участие в процессе мирных переговоров в соответствующее время и как можно скорее достигнут справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения, которое могут принять все стороны», — высказалась Мао Нин.

Напомним, по данным Reuters, Путин на встрече с Трампом выдвинул свои требования для завершения войны в Украине. Речь идет, в частности, о территориальных уступках, запрете вступления в НАТО и государственном статусе русского языка.

По информации Bloomberg, во время встречи с Трампом 18 августа Зеленский будет пытаться узнать больше о требованиях России по прекращению войны, определить время возможной трехсторонней встречи и добиться усиления санкций против Москвы. В свою очередь члены делегации из ЕС будут стремиться выяснить, какие гарантии безопасности готовы предоставить США и возможна ли встреча Зеленского с Путиным при их посредничестве.

Заметим, после саммита с Путиным и накануне встречи с Зеленским Трамп заявил, что Украина должна быть готова потерять часть территорий в пользу России, «потому что чем дольше будет продолжаться война, тем больше земель она и дальше будет терять».