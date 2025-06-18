Флаг Китая / © Associated Press

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Китай раскритиковал страны G7 за “вмешательство во внутренние дела” страны и возмутился заявлениями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу экономической политики КНР.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя китайского МИД Го Цзякунь.

Дипломат выразил официальный протест против призыва премьер-министра Канады Марка Карни к тому, чтобы Китай “воздержался от рыночных искажений и вредных избыточных мощностей”. По словам Го, такие комментарии являются “безответственными, манипулятивными и клеветническими”.

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Заметим, что кроме беспокойства относительно торговой и промышленной политики, лидеры G7 обсудили свою “серьезную обеспокоенность” деятельностью КНР в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также важность поддержания мира и стабильности в Тайванском проливе.

Го отрицал наличие “избыточных мощностей и искажения рынка”. По его словам, эти заявления являются лишь поводом для торгового протекционизма и подавления китайской промышленности.

Го Цзякунь подверг критике также Урсулу фон дер Ляйен. В ходе саммита G7 политик обвинила Пекин в использовании господствующей позиции в некоторых секторах “не только как разменной монеты, но и как оружия для подрыва конкурентов в ключевых отраслях”.

“По мере того, как экономика Китая замедляется, Пекин наполняет мировые рынки субсидированными избыточными мощностями, которые его собственный рынок не может поглотить”, — сказала фон дер Ляйен.

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На это представитель китайского МИД ответил, что “политика промышленных субсидий Китая всегда соблюдала принципы открытости, справедливости и взаимности”.

Как сообщалось, по итогам саммита лидеров государств-членов “Группы семи” были обнародованы шесть общих деклараций. Они касаются противодействия торговле людьми, развитию искусственного интеллекта и квантовых технологий, добычи критических минералов, борьбы с лесными пожарами и иностранного вмешательства во внутренние дела стран.

Между тем, совместного заявления G7 относительно Украины не будет после того, как США требовали изменения формулировок. Хотя первоначально планировалось, что совместное заявление было, источник в правительстве Канады говорит, что шесть лидеров были готовы пойти далеко в своих формулировках, но американцы хотели их смягчить.

Тем временем The Guardian пишет, что Украина разочарована саммитом G7. Украинские дипломаты выразили глубокое разочарование из-за того, что Дональд Трамп проигнорировал Киев на саммите G7. Дополнительным ударом стало вето США на совместное заявление саммита по Украине, которое они считали слишком «антироссийским».

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Дата публикации 11:05, 18.06.25 Количество просмотров 13 Трамп слепо верит КГБшнику путину, а тот разрушает репутацию США – Джигун