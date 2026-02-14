Китай сделал неожиданное заявление о своей роли в мирных переговорах по Украине

Ван Й. / © Associated Press

Китай приветствует то, что «двери к диалогу в Украине наконец-то открыты». В то же время Пекин призывает стороны «достичь всеобъемлющего, крепкого и обязательного мирного соглашения».

Об этом заявил глава МИД Китая Ван И во время выступления Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил The Guardian.

По его словам, КНР надеется на «политическое урегулирование» войны в Украине, хотя его страна не принимает непосредственного участия.

«Китай не является непосредственно вовлеченной стороной. Последнее слово не за нами. Мы только способствуем мирным переговорам», — сказал дипломат.

Взгляд Китая, говорит Ван И, заключается в том, что «нам нужно найти политическое урегулирование». Пекин поддерживает переговоры и продолжает посылать четкий сигнал, что «хотим увидеть прекращение боевых действий» как можно скорее.

Он акцентировал на том, что Европа должна быть вовлечена в перегоры, а не находиться в стороне от этого процесса.

«Европа должна быть не в меню, а за столом переговоров. Сейчас мы видим, что Европа нашла в себе смелость говорить с Россией. Это хорошо. Мы это поддерживаем.

Как сообщалось, посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что Китай может остановить войну одним звонком Путину. По его словам, Пекин может завтра покончить с этой войной, а также прекратить продажу технологий двойного назначения. Кроме того, Китай может перестать покупать российские нефть и газ.