Китай сделал новое заявление о "конструктивных усилиях" для прекращения огня в Украине

Китай. / © Associated Press

Китай продолжает заявлять о том, что, мол, в дальнейшем прилагать усилия для прекращения огня в Украине, а также скорейшего достижения справедливого и длительного мирного соглашения.

Об этом заявил посол Китая Ма Шенкунь, сообщает " Укринформ ".

"Мы в полной мере понимаем те испытания, которые сегодня переживает украинский народ. Китай последовательно придерживается объективной и справедливой позиции, активно призывает к мирным переговорам и способствует политическому урегулированию", - подчеркнул Ма.

По его словам, Пекин якобы готов в сотрудничестве с международным сообществом продолжать прилагать "конструктивные усилия по прекращению огня".

В этом контексте дипломат упомянул о связи Киева и Пекина, отметив стратегическое двустороннее партнерство. Ма добавил, что КНР остается крупнейшим торговым партнером Украины. По мнению посла, украинско-китайское партнерство основывается на прочной основе и имеет широкие перспективы.

"Китай готов работать с Украиной, чтобы расширять горизонты выгодного сотрудничества на благо народов наших двух стран", - сказал Ма Шенкунь.

Издание отмечает, что в своей речи глава посольства КНР не упомянул о России как стране-агрессорке и избежал упоминания об "украинском кризисе" - как официальный Пекин называет войну.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что только Китай может вынудить Российскую Федерацию прекратить огонь из Украины. Пекин едва ли не единственный, кто влияет на Москву. Впрочем, открыт вопрос в том, захочет ли КНР этим влиянием воспользоваться.

Заметим, эксперты подчеркивают, что обвинения в адрес Китая в поддержке российской военной машины не безосновательны. Пекин не снабжает оружие непосредственно, однако активно снабжает агрессора продукцией двойного назначения. Яркий пример — fpv-дроны, ставшие оружием современной войны.