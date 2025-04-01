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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
6298
Время на прочтение
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Китай сделал новое заявление о пути к восстановлению мира

Китай снова призывает к мирным переговорам.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Флаг Китая.

Флаг Китая. / © Associated Press

Пекин считает, что путь к восстановлению мира в Украине далек. Вместе с тем, Китай поддерживает мирные инициативы между агрессорской Россией и США.

Об этом заявил глава МИД КНР Ван И во время визита в Москву, пишет Reuters .

"Следует также отметить, что причины возникновения кризиса крайне сложны, стороны по целому ряду ключевых вопросов все еще значительно расходятся, путь к восстановлению мира далек", - заявил Ван.

По его словам, Китай снова призывает к мирным переговорам. Кроме того, дипломат подчеркнул, что Россия и США уже достигли определенных результатов. В частности, во время общения президента США Дональда Трампа и фюрера Владимира Путина.

"Контактируют команды Москвы и Вашингтона, состоялся серьезный разговор о политическом урегулировании украинского кризиса и улучшении российско-американских отношений, достигнуты определенные результаты", - подчеркнул Ван И.

Стоит сделать конструктивный шаг в сторону мира, высказался китайский политик, поскольку "лежа миру не добудешь, нужно трудиться и трудом его добиться".

Как сообщалось, эксперты ISW проанализировали, согласуют ли полное прекращение огня в ближайшие три недели. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что для диктатора Владимира Путина существует "психологический дедлайн".

Дата публикации
Количество просмотров
6298
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