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Китай сделал новое заявление о пути к восстановлению мира
Китай снова призывает к мирным переговорам.
Пекин считает, что путь к восстановлению мира в Украине далек. Вместе с тем, Китай поддерживает мирные инициативы между агрессорской Россией и США.
Об этом заявил глава МИД КНР Ван И во время визита в Москву, пишет Reuters .
"Следует также отметить, что причины возникновения кризиса крайне сложны, стороны по целому ряду ключевых вопросов все еще значительно расходятся, путь к восстановлению мира далек", - заявил Ван.
По его словам, Китай снова призывает к мирным переговорам. Кроме того, дипломат подчеркнул, что Россия и США уже достигли определенных результатов. В частности, во время общения президента США Дональда Трампа и фюрера Владимира Путина.
"Контактируют команды Москвы и Вашингтона, состоялся серьезный разговор о политическом урегулировании украинского кризиса и улучшении российско-американских отношений, достигнуты определенные результаты", - подчеркнул Ван И.
Стоит сделать конструктивный шаг в сторону мира, высказался китайский политик, поскольку "лежа миру не добудешь, нужно трудиться и трудом его добиться".
Как сообщалось, эксперты ISW проанализировали, согласуют ли полное прекращение огня в ближайшие три недели. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что для диктатора Владимира Путина существует "психологический дедлайн".