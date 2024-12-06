Китай сделал новое заявление о возобновлении переговоров Украины и РФ

Пекин призвал международное сообщество помочь возобновить переговоры между Киевом и Москвой.
Международное сообщество должно продемонстрировать "позитивную энергию" и помочь создать условия для возобновления переговоровУкраины и РФ.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.
"По нашему убеждению, единственно возможный путь урегулирования "кризиса" (Китай называет войну в Украине кризисом и конфликтом — Ред.) — диалог и переговоры. Международное сообщество должно помочь создать условия для возобновления прямых переговоров между двумя сторонами конфликта", — подчеркнул китайский дипломат. .
По его словам, для урегулирования агрессии Российской Федерации в Украине все великие государства должны продемонстрировать "положительную энергию".
"Только когда все великие государства продемонстрируют положительную энергию, мы сможем увидеть надежду на скорейшее прекращение огня", — добавил Линь.
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