Флаг Китая.

Давление на агрессорку Российскую Федерацию, в частности использование замороженных активов для Украины, не будет способствовать урегулированию российско-украинской войны .

Об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, сообщает "Укринформ".

По его словам, КНР «последовательно» выступает против любых односторонних санкций, нарушающих международное право и не одобренных Совбезом ООН. Мол, эти «односторонние действия» лишь усложняют ситуацию.

В то же время, считают в Пекине всем вовлеченным в конфликт (так уже почти четыре года в Китае называют войну) странам следует сосредоточить усилия на создании условий для политического урегулирования путем переговоров.

«Все стороны должны способствовать политическому урегулированию кризиса и создавать условия для мирных переговоров, а не наоборот», — подчеркнул представитель китайского МИД.

Напомним, на днях спикер МИД КНР Мао Нин заявил, что якобы КНР взаимодействует как с Россией, так и с Украиной для скорейшего окончания войны. В частности, Пекин, говорит она, играл конструктивную роль "для поиска политического разрешения конфликта".

Тем временем в Европе ждут существенных шагов от Китая. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул: ЕС рассчитывает на страну для достижения перемирия между Украиной и Россией. Политик убежден, что Пекин сможет стать посредником в процессе стабилизации ситуации и будет способствовать дипломатическим усилиям по прекращению войны в Украине.

