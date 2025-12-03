- Дата публикации
Китай сделал новое заявление об условиях урегулирования войны в Украине
Пекин заявляет, что выступает против каких-либо односторонних санкций.
Давление на агрессорку Российскую Федерацию, в частности использование замороженных активов для Украины, не будет способствовать урегулированию российско-украинской войны .
Об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, сообщает "Укринформ".
По его словам, КНР «последовательно» выступает против любых односторонних санкций, нарушающих международное право и не одобренных Совбезом ООН. Мол, эти «односторонние действия» лишь усложняют ситуацию.
В то же время, считают в Пекине всем вовлеченным в конфликт (так уже почти четыре года в Китае называют войну) странам следует сосредоточить усилия на создании условий для политического урегулирования путем переговоров.
«Все стороны должны способствовать политическому урегулированию кризиса и создавать условия для мирных переговоров, а не наоборот», — подчеркнул представитель китайского МИД.
Напомним, на днях спикер МИД КНР Мао Нин заявил, что якобы КНР взаимодействует как с Россией, так и с Украиной для скорейшего окончания войны. В частности, Пекин, говорит она, играл конструктивную роль "для поиска политического разрешения конфликта".
Тем временем в Европе ждут существенных шагов от Китая. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул: ЕС рассчитывает на страну для достижения перемирия между Украиной и Россией. Политик убежден, что Пекин сможет стать посредником в процессе стабилизации ситуации и будет способствовать дипломатическим усилиям по прекращению войны в Украине.