Китай сделал очередное скандальное заявление о войне в Украине

Китай предостерег от дискредитации его "обычных" отношений с Россией.

Китай считает, что в российско-украинской войне не должно быть победителей и проигравших и призывает не дискредитировать его "обычные" отношения с Россией.

Об этом заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя телефонный разговор лидеров Китая и США, пишет "Укринформ".

Заметив, что позиция Китая по отношению к "украинскому кризису" (так в КНР называют войну — ред.) последовательная, четкая и прозрачная, Ван отметил, что существует риск дальнейшего обострения "кризиса", поэтому следует прилагать усилия для деэскалации и прекращения конфликта путем переговоров, а не войны.

"В политическом урегулировании не должно быть победителей и проигравших, вместо этого должен властвовать мир. Китай будет продолжать играть конструктивную роль для достижения этой цели", — сказал дипломат.

По его словам, Китай не является тем, кто создал конфликт, не участвует в нем и никогда не передавал ни одной воюющей стороне оружие или военное оборудование.

"Мы не стремились и не будем искать выгоды от конфликта, а другие страны не должны дискредитировать и нападать на обычные отношения между Китаем и Россией и не должны взрывать законные права Китая и китайских компаний", — заявил спикер МИД КНР.

Напомним, ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты Америки обеспокоены усилением взаимодействия между Москвой и Пекином и выступают против любых шагов со стороны КНР, которые могли бы поддержать агрессию РФ в Украине.

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