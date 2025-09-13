Китай сделал скандальное заявление о налете дронов на Польшу

Китай. / © Associated Press

Китай считает вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши «результатом распространения кризиса в Украине».

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая в ООН Ген Шуан, сообщает "Укринформ".

"Инцидент с дронами является результатом распространения кризиса в Украине", - подчеркнул китайский дипломат.

Традиционно Пекин призвал все стороны "разрешать споры путем диалога и консультаций, избегать недоразумений и неправильных оценок, а также предотвращать любое возможное расширение или эскалацию в текущем контексте".

Ген Шуан заявил, что недавно все наблюдали "определенный положительный импульс диалога и переговоров". Впрочем, он не уточнил, о чем идет речь. Сейчас же, говорит китайский политик, “любая конфронтационная риторика может спровоцировать эскалацию, а любое военное столкновение - большую нестабильность.

"Китай призывает все стороны соблюдать три принципа, а именно: не допускать распространения конфликта с поля боя на территорию других стран, не прибегать к эскалации конфликта и не допускать разжигания конфликта со стороны ни одной стороны, а также способствовать деэскалации", - высказался представитель КНР при ООН.

Напомним, ранее в МИД Китая также прокомментировали налет российских дронов на Польшу. Спикер Линь Цзянь заявил, что "разногласия" между Москвой и Варшавой после этого инцидента могут быть урегулированы путем переговоров. Ведь Пекин выступает за дипломатическое урегулирование конфликтов, добавил он. Заметим, об Украине в предварительных заявлениях упоминаний не было.

