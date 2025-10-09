Китай сделал заявление о "единственных способах" урегулирования конфликтов

Китай. / © Associated Press

Китай призывает не превращать культурные и институциональные различия между государствами в препятствие для диалога. КНР считает взаимное уважение правильным путем, чтобы урегулировать конфликты и разногласия друг с другом.

Об этом заявления китайский министр иностранных дел Ван И во время переговоров со своим итальянским коллегой Антонио Таяни в Риме, сообщает " Укринформ ".

"Взаимное уважение – это правильный путь для стран найти общий язык друг с другом. Те, кто разделяет общие идеалы и ценности, являются друзьями, и те, кто ищет общий язык, сохраняя при этом отличия, также могут быть друзьями", - выразился Ван.

Китайский дипломат отметил, мол, главным есть "взаимопонимание и поддержка странами основных интересов и законных беспокойств друг друга". По словам Ван И, "участие в диалоге и консультациях - единственные способы урегулирования конфликтов и разногласий".

"Китай последовательно выступает за то, чтобы страны, независимо от размера или силы, были равноправными членами международного сообщества... Мир не должен возвращаться в законы джунглей", - заявил глава МИД КНР.

Напомним, в украинской разведке заявили, что Китай дает России спутниковые данные для ударов по Украине. В частности, по объектам иностранных инвесторов.

Военный аналитик Иван Ступак говорит, что Российская Федерация активно закупает спутниковые снимки территории Украины у китайских компаний, несмотря на наличие собственной спутниковой группировки. В настоящее время объем этих заказов у этих фирм может достигать 30 миллионов долларов. Аналитик подчеркнул, что для китайских фирм это исключительно коммерческий вопрос.

