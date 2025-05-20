Китай сделал заявление о мирном соглашении для Украины: детали переговоров с ЕС

Глава МИД Китая Ван И / © Associated Press

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Глава МИД Китая Ван И провел телефонные переговоры со своими немецким и польским коллегами — Иоганном Вадефулем и Радославом Сикорским. Во время разговоров он заверил, что Пекин продолжает способствовать переговорам для урегулирования «украинского кризиса» и поддерживает заключение справедливого мирного соглашения.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Китая.

Согласно официальной информации, во время разговоров стороны обменялись мнениями относительно ситуации, которую в Китае определяют как «украинский кризис» (термин, которым Пекин избегает прямо называть войну России против Украины).

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«Китай всегда был предан содействию мирным переговорам и никогда не отказывался от своих миротворческих усилий, включая создание группы „Друзья мира“ со странами Глобального Юга», — подчеркнул Ван И в разговоре с европейскими дипломатами.

По его словам, недавно между Украиной и Россией возобновились прямые контакты, и хотя позиции сторон остаются разными, это, по мнению Пекина, является началом пути к мирному урегулированию.

«Китай ожидает, что все стороны и в дальнейшем будут демонстрировать готовность решить „кризис“ политическим путем и в конце концов достичь справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения путем диалога«, — добавил китайский министр.

В ответ, как сообщает китайский МИД, Вадефуль и Сикорский выразили надежду, что КНР использует свое международное влияние, чтобы способствовать прекращению боевых действий и скорейшему завершению «украинского кризиса». Они также призвали Пекин к активному участию в установлении устойчивого мира в Европе.

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Напомним, 9 мая во время своего визита в Москву лидер Китая Си Цзиньпин впервые призвал президента России Владимира Путина к «справедливому» мирному соглашениюс Украиной. В то же время Си не уточнил, что должно предусматривать такое соглашение.

В свою очередь Ван И, комментируя визит китайского лидера в Россию, сказал, что Путин заявил о готовности к мирным переговорам по войне в Украине без предварительных условий.

Заметим, что 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между Украиной и Россией, однако существенного прогресса не было. В украинском МИД заявили, что Москва требовала «недопустимые вещи».